Corpus Domini, l’appello: “Evitate di recarvi in centro con l’auto”

Presentato in Municipio a Campobasso il Piano per la Mobilità predisposto per le festività del fine settimana che culmineranno, domenica 19 giugno. Nelle foto in basso consulta la mappa e i due qr code per orientarsi nei giorni di festa

di Antonio Di Monaco

“Per vivere al meglio questi giorni di festa per il Corpus Domini, l’appello che rivolgo ai cittadini è di evitare di utilizzare l’auto per raggiungere il centro perché di parcheggi non ce ne sono e andremmo inutilmente ad ingolfare la città”. L’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella, non usa giri di parole per chiedere la collaborazione dei cittadini al fine di evitare potenziali disagi che non permetterebbero di godersi in pieno il fine settimana festivo più sentito che torna dopo due anni di stop a causa del Covid. La Polizia Municipale, dal canto suo, impiegherà 26 agenti per la Mobilità, 8 per i servizi di contrasto agli illeciti amministrativi e 4 per la centrale operativa.

Dunque, auto a casa o nei parcheggi periferici, passeggiate a piedi e, soprattutto, navette per un Corpus Domini libero da traffico e smog. In particolare – come hanno ricordato il Comandante della Polizia Municipale, Luigi Greco, e il dirigente Marchesani in conferenza stampa cui era presente anche il presidente della Commissione Mobilità Urbana, Valter Andreola – nella giornata di domenica 19 giugno, sarà predisposto questo servizio gratuito con la frequenza di 15-20 minuti per il passaggio dei mezzi a partire dalle 8, per assistere alla sfilata dei Misteri, che riguarderà le seguenti zone: dalla zona Industriale fino a via Mazzini; da Vazzieri/San Giovanni fino al sottopasso ferroviario; dallo stadio di contrada Selvapiana fino alla rotonda di via Monforte/via Milano. Per vedere nel dettaglio le zone e i parcheggi attivi, sul sito istituzionale del Comune si può scansionare il QR (consulta le foto in basso) code presente con il proprio dispositivo mobile e si caricherà la mappa corrispondente.

Un ulteriore servizio navetta sarà attivato per assistere al concertone finale tenuto dai Litfiba, sempre domenica a partire dalle 18, sia da via Monforte sia dal Terminal bus verso contrada Selvapiana. Di contro, “Agli spettatori che si recheranno in auto al concerto si raccomanda – ha aggiunto l’assessore Cretella – di condividere il mezzo viaggiando a pieno carico con 3/4 passeggeri preferendo l’area di parcheggio ‘Distinti’, quella corrispondente alla Curva Nord per evitare l’accavallarsi di auto con le auto provenienti dalla Tangenziale, quindi dal lato “Motorizzazione” che invece usufruirà del parcheggio ‘Curva Sud’ adiacente all’area concerti”.