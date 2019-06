Corpus Domini, la festa entra nel vivo tra bancarelle e concertoni (FOTO E VIDEO)

I festeggiamenti del Corpus Domini a Campobasso sono entrati nel vivo. In attesa del concerto di questa sera (sabato 22) in tanti stanno partecipando agli eventi culturali e stanno affollando l’area fieristica in cui sono dislocate le tradizionali “bancarelle”, tra via Elena, piazza Falcone e Borsellino (ex piazza Savoia), via Amedeo Trivisonno, via Gazzani, via Romagnoli e intorno al terreno di gioco dell’ex stadio Romagnoli che, naturalmente, sono interdette al traffico delle auto così come corso Vittorio Emanuele.

A chiusura della giornata, il primo dei due “concertoni” con il gruppo “Le Vibrazioni” che si esibirà sul palco di piazza della Repubblica.

LE IMMAGINI Indietro 1 di 5 Avanti