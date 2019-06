Corpus Domini, “Io Amo Cb”: violate le più elementari regole di sicurezza

Torna a farsi sentire il movimento civico “Io Amo Campobasso” dopo le elezioni amministrative e lo fa per lanciare frecciate, neanche troppo velate, alla nuova amministrazione del capoluogo per la gestione del Corpus Domini.

«Potremmo parlare diffusamente della trasfigurazione della città nella nuova era pentastellata, dell’euforia generale degli ex nemici, dei cavalletti di cemento armato per impedire l’accesso al centro persino ai residenti, nella speranza che nessuno si senta male o abbia bisogno dei vigili del fuoco, vista la violazione alle più elementari regole della sicurezza.

Invece, – si legge in un post – rispettando una nostra splendida consuetudine, ci asterremo.

Vogliamo invece sottolineare l’improvvida chiusura di Villa De Capoa per l’intera durata della nostra festa più importante.

Un grande inizio, innalzare l’ennesimo muro sulla faccia dei campobassani e delle loro famiglie, e della moltitudine di turisti accorsa per la sfilata dei misteri.

La motivazione è ancora più surreale, e cioè che gli ambulanti la occuperebbero per dormirci, mentre invece in questo modo dormiranno più comodamente in mezzo alla strada.

Il Sindaco in buona sostanza decide perciò di sostituirsi al Prefetto, e in un luogo pubblico nel quale non è in grado di mantenere l’ordine, chiude la porta a tutti per impedirne il godimento a pochi, ammesso che quei pochi avessero veramente l’intenzione di usarlo.

Benvenuti nella nuova era pentastellata, – si chiude la nota – e a proposito, tanti complimenti e auguri di buon lavoro.»