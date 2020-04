Corpus Domini, il calendario con le dirette streaming del Venerdi Santo

Come ormai da settimane ogni giorno il Quotidiano del Molise offre il servizio di diretta streaming alle 18.30 della Santa Messa officiata dal parroco Don Vittorio dalla Chiesa di San Giuseppe Artigiano di Campobasso. Si tratta di una produzione del Quotidiano del Molise per permettere ai nostri lettori di seguire le funzioni religiose sospese a causa dell’emergenza coronavirus. Per la Settimana Santa di Pasqua ricordiamo che venerdi 10 aprile alle ore 15 ci sarà la diretta della Messa del Venerdi Santo. Alle ore 16.30 seguirà la diretta con i ricordi del Teco Vorrei con immagini e musica delle passate edizioni. Alle 18 l’appuntamento è con la diretta della preghiera dal carcere.

Puoi ascoltarla in diretta anche su Radio Valentina e Teleregione Molise (solo la messa delle 15)