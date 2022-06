Corpus Domini, Gravina: «Bilancio positivo, Campobasso è tornata grande»

«Abbiamo ridato il Corpus Domini anche ai campobassani, in molti per la prima volta non hanno lasciato la città»

Il giorno dopo il ritorno dei Misteri per le vie di Campobasso, è già tempo di bilanci. Positivo quello tracciato dal sindaco del capoluogo di regione Roberto Gravina.

«Abbiamo dato lustro alla nostra festa più importante – ha detto il primo cittadino – Campobasso torna ad essere grande e deve guardare in grande, non possiamo essere capoluogo solo sulla carta. I numeri credo ci abbiano dato ragione e ci sono stati molti campobassani che per la prima volta non hanno lasciato la città e anche questo è motivo di soddisfazione.

E’ una festa, la nostra, legata al territorio, alla tradizione, ma abbracciando tanti aspetti, può ampliare la sua portata fuori dai confini regionali, anche quelli più lontani.»

