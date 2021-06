Per il secondo anno consecutivo gli Ingegni del Di Zinno resteranno fermi all’interno del Museo dei Misteri. Sarebbe stata una giornata importante quella odierna per la città di Campobasso. Gli Ingegni infatti avrebbero sfilato tra sciarpe a bandiere rossoblù perché il Campobasso Calcio, già questo pomeriggio (domenica 6 giugno) potrebbe festeggiare il ritorno tra i professionisti. Questa mattina al Museo dei Misteri si sono ritrovati i principali protagonisti dell’evento. In mattinata anche la celebrazione della messa da parte del Vescovo Bregantini. Una storia, quella della città di Campobasso, che dunque continua e continuerà ad essere conservata e perpetrata nel tempo: gli ingegni, sono vivi, custoditi nel cuore di ogni campobassano e pronti a tornare a sfilare non appena le condizioni sanitarie permetteranno di farlo in piena e totale sicurezza; ci si augura che tutto ciò possa accadere già il prossimo anno.

Corpus Domini, gli ingegni non sfilano per il secondo anno consecutivo: le emozioni dal Museo (VIDEO E GALLERIA FOTO)