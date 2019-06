Corpus Domini, Di Maio sui social: «Una bella giornata a Campobasso» (VIDEO)

CAMPOBASSO

Il vicepremier Luigi Di Maio ha mantenuto la sua promessa e quest’oggi è tornato a Campobasso in occasione del Corpus Domini e vedere per la prima volta la tradizionale sfilata degli ingegni. «Una bella giornata a Campobasso per la processione del Corpus Domini», così il ministro del lavoro sulla sua pagina facebook allegando un video con alcuni frame che lo vedono protagonista durante la manifestazione. E il diavolo, impersonato da Italo Stivaletti, non lo ha certo risparmiato sporcando il suo viso con la pece.