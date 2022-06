Corpus Domini, confermata la location: lunedì la presentazione del cartellone

I concerti si terranno nel “nuovo” parcheggio di Selvapiana

A giorni, e precisamente nella giornata di lunedì 6 giugno, sarà presentato il cartellone degli eventi del Corpus Domini 2022. A due settimane dall’evento più importante della regione, sale l’attesa tra i cittadini per la quattro giorni di festa. E quest’anno saranno certamente giornate speciali, visto che la festa tornerà dopo due anni di assenza. E anche per questo l’amministrazione comunale del capoluogo si è presa tutto il tempo necessario per non sbagliare nessuna scelta. Dovrebbe essere confermato il concertone dei Litfiba per la serata di domenica. L’incidente occorso a Piero Pelù non dovrebbe ostacolare la presenza a Campobasso.

Confermata anche la location: i concerti, che potrebbero essere tre, si terranno a Selvapiana, precisamente nel nuovo parcheggio, nell’area utilizzata nei mesi scorsi come drive in per i tamponi. Uno spazio che garantisce la presenza in sicurezza di almeno 7mila spettatori.

Si sta decidendo in queste ore l’eventualità di fissare un biglietto, seppur simbolico, per l’ingresso.

Tutto è pronto anche al Museo dei Misteri dove si lavora alacremente per farsi trovare pronti ad una sfilata che manca da troppo tempo.