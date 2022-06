Corpus Domini, centro off limits anche per le auto dei residenti: l’anno prossimo arriverà il pass?

Il comandante della Polizia Municipale, Luigi Greco, rispondendo alla domanda di un giornalista ha ammesso: “Mi rendo conto dei sacrifici che soprattutto i residenti devono affrontare. E’ una delle criticità che cercheremo di risolvere”

In questi giorni di festa per il Corpus Domini a Campobasso, con il centro città chiuso al traffico e invaso da bancarelle e venditori ambulanti, i residenti di questa zona della città sono spesso costretti parcheggiare la propria auto lontano dalla propria abitazione. Diversi di loro ci hanno reso partecipi del problema e, a margine della conferenza stampa di questa mattina, venerdì 17 giugno, la questione è stata portata all’attenzione del Comandante dei Vigili Urbani di Campobasso, Luigi Greco. “È una delle criticità che cercheremo di risolvere. È un dispositivo complicato e importante – ha ammesso il Comandante – la festa del Corpus Domini al centro della città. Mi rendo conto dei sacrifici che soprattutto i residenti devono affrontare. Cercheremo di valutarli al meglio per la prossima edizione consentendo a tutti di vivere questi giorni con la massima serenità possibile”.

Del resto, le opzioni per ovviare al problema possono essere diverse così come accaduto in altre città, anche più grandi. Ad esempio, ai residenti potrebbe essere garantito l’accesso al sol fine di raggiungere la propria abitazione; attivare aree di sosta in favore dei residenti dei quartieri interessati dai divieti; per chi è residente, ospite in albergo o chi ha prenotato in un pubblico esercizio nelle aree ad accesso limitato, il passaggio sarà consentito, previa esibizione del documento d’identità per i residenti, o della prenotazione.

Del resto, per il comandante Greco, questa è la prima volta che si confronta con le dinamiche della festa del Corpus Domini a Campobasso. E chissà che, dopo aver visto con i propri occhi e toccato con mano questi problemi, non decida davvero di intervenire in questo senso a beneficio dei residenti del centro cittadino.