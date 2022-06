Corpus Domini, Campobasso si rifà il look: asfalto nuovo ed erba tagliata

Il capoluogo di regione indossa l’abito della festa

Finalmente Campobasso assume un aspetto maggiormente dignitoso e accogliente. La città sta indossando l’abito della festa in occasione dei giorni più importanti per il capoluogo di regione. Da questa mattina sono al lavoro incessantemente gli operai del Comune per asfaltare strade e tagliare l’erba. Un altro merito del Corpus Domini.

Due settimane fa, attraverso foto e video dei nostri lettori, avevamo segnalato lo stato di degrado soprattutto del centro. E come quest’aspetto potesse essere impattante in vista dell’arrivo di tanti turisti in occasione della sfilata dei Misteri e della quattro giorni di festa. Era facilmente prevedibile che nei giorni antecedenti la festa potesse cambiare il volto della città. E così è stato. Benissimo. I cittadini, però, gradirebbero avere strade senza buche, erba tagliata e un aspetto dignitoso della città per tutti i giorni dell’anno.