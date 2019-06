Corpus Domini, Campobasso si popola: naso all’insù per gli acrobati aerei (VIDEO)

CAMPOBASSO

Campobasso si popola per il Corpus Domini. Città in femento in attesa della giornata clou del 23 con la sfilata degli Ingegni. Tutto è pronto per la grande festa. Il cartellone degli eventi ha preso il via e campobassani e non hanno invaso il corso cittadino per il consueto giro delle bancarelle ma anche per ammirare lo spettacolo suggestivo di acrobati aerei, trampoli e fuochi in scena in Piazza della Vittoria.