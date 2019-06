Corpus Domini, cambio delle postazioni di raccolta dei rifiuti

CAMPOBASSO

A partire da giovedì, 20 giugno, e fino a domenica 23, in occasione delle festività del Corpus Domini, la disposizione delle postazioni di raccolta dei rifiuti subirà delle modifiche. «Tali variazioni, stabilite con la Questura (per motivi di ordine pubblico e di igiene ambientale), prevedono lo spostamento e/o soppressione di alcuni punti di raccolta, ordinariamente ubicati nelle aree interessate dagli eventi religiosi e fieristici che si svolgono a Campobasso nelle giornate dal 20 al 23 giugno 2019» fanno sapere dalla Sea. «Si invita la cittadinanza a non depositare rifiuti a terra sui preesistenti punti di conferimento – qualora soppressi o spostati – atteso che, nelle immediate adiacenze dell’area fieristica, sono stati potenziati i punti di raccolta per rifiuti da avviarsi al recupero o smaltimento. Certi della collaborazione dei cittadini nelle giornate che vedono il capoluogo regionale meta di numerosi turisti, attratti dagli eventi civili e religiosi programmati, si assicura il ripristino alla normalità già a partire da lunedì, 24 giugno» hanno spiegato dalla Sea.

L’ELENCO DELLE STRADE INTERESSATE DALLO SPOSTAMENTO DEI CASSONETTI E I PUNTI DI RACCOLTA

GIOVEDI’

N°1 VIA VERDONE (DISTRETTO MILITARE)

N°2 VIA ELENA (COMUNE)

N°3 VIA ELENA (DIFRONTE BNL)

N°4 VIA ELENA (PROVINCIA ANGOLO VIA SCATOLONE)

N°5 P.ZZA SAVOIA (ROXY)

N°6 P.ZZA VITTORIO EMANUELE (DIFRONTE GRATTACIELO)

N°7 VIA GAZZANI (DEPOSITO ENEL)

N°8 VIA PIETRUNTI (POSTE CENTRALI) ALLA FINE DAVANTI SCOLASTICA

VENERDI’

N°1 P.ZZA DELLA REPUBBLICA (D’OVIDIO)

N°2 VIA MILANO(DIFRONTE GIL)

DOMENICA CORPUS DOMINI

RIMUOVERE CASSONETTI

N°1 VIA TRENTO (DAVANTI MUSEO)

N°2 VIA MILANO (INCROCIO VIA MONFORTE)

N°3 VIA BENEVENTO

N°4 VIA TRIESTE

N°5 VIA DE ATTELLIS

N°6 C.SO BUCCI SU SCALO FERROVIARIO

N°7 STAZIONE SU SCALO FERROVIARIO

N°8 VIA GARIBALDI (DAVANTI STAZIONE) Più AVANTI VERSO STAZIONE CC

N°9 P.ZZA CESARE BATTISTI SU VIA CARDARELLI

N°10 VIA MAZZINI SU VIA GARIBALDI

N°11 VIA N. SAURO SU VIA GARIBALDI

PUNTI DI RACCOLTA

N°1 M.SIGNOR BOLOGNA

N°2 P.ZZA SAVOIA

N°3 VIA GAZZANI (PARCHEGGIO CARCERE)

N°4 SCALO FERROVIARIO

N°5 VIA GARIBALDI

N°6 VIA U. PETRELLA (NEI PRESSI VILLA DE CAPUA – ASREM)

N°7 VIA MONFORTE (ANGOLO VIA FIRENZE)

N°8 VIA ROMA (DIFRONTE SPIZZICA)

N°9 VIA MONTFORTE (DIFRONTE MERCATO COPERTO)

N°10 VIA PIETRUNTO (DAVANTI LA SCOLASTICA)

N°11 VIA CARDARELLI (DIFRONTE VIA ISERNIA)

N°12 VIA GARIBALDI (DIFRONTE TRAV. CASERMA CARABINIERI)

N°13 VIA TRIESTE