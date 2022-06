Corpus Domini, bevande solo in bicchieri di plastica:ai concertoni vietati i superalcolici

Due ordinanze firmate dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha firmato due ordinanze per limitare la vendita di alcool durante i giorni della festa di Corpus Domini che si tiene nel capoluogo molisano da oggi a domenica.

In particolare in occasione dei concerti di Mario Biondi e Litfiba, in programma domani e domenica nell’area antistante lo stadio di Selva Piana a tutti gli operatori commerciali autorizzati nell’area degli spettacoli è stata vietata “la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 per cento del volume, nonché la vendita o la somministrazione di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona”.

La somministrazione è consentita solo in bicchieri di plastica o di carta o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone senza tappo. L’altra ordinanza firmata dai sindaco riguarda il divieto, nel centro cittadino e nell’area che ospita il luna park, di vendita e di somministrazione al banco o presso i ristori volanti “di bevande alcoliche e non alcoliche, se contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine di alluminio, o altri contenitori idonei all’offesa della persona”.

La somministrazione può avvenire solo in bicchieri di carta o plastica.