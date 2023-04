Corpus Domini, area food tutta molisana nell’area fiera: sì alla mozione di Trivisonno (Pd)

Bocciata invece quella sulle fototrappole, proposta sempre dal capogruppo Dem, contro il conferimento illegale dei rifiuti

Un’area food tutta molisana nella Fiera del Corpus Domini, questa la proposta del consigliere del PD, Giose Trivisonno, portata già nei mesi scorsi in commissione consiliare, della quale si è discusso anche in occasione del Consiglio comunale odierno a Palazzo San Giorgio, con una mozione oggetto di condivisione da parte della maggioranza. “Confermo la disponibilità a continuare a discutere nell’apposita Commissione Commercio di questo genere di proposte. – ha sottolineato l’assessore Felice – Del resto, sia in Commissione Commercio che in quella Cultura, il confronto su questi temi non è mai mancato con l’intenzione chiara, da parte di tutte le componenti politiche rappresentate nell’assise civica, di lavorare per offrire alle attività locali sempre maggiori occasioni per mettere in risalto le proprie tipicità.”

Altro argomento affrontato nel corso del Consiglio comunale a seguito di una mozione presentata sempre dal consigliere Giose Trivisonno del PD come primo firmatario, è stato quello relativo alle fototrappole, alle discariche abusive e al conferimento illegale dei rifiuti che avviene in alcune zone della città. Come ha avuto modo di spiegare l’assessore Cretella, l’Amministrazione sta già operando con tutti i mezzi a disposizione per vigilare e intervenire contro l’abbandono dei rifiuti, sanzionando chi non rispetta la legge. La fototrappola, purtroppo, per le sue stesse caratteristiche tecniche non è utile nei contesti urbani, mentre viene utilizzata in altre situazioni con una migliore riuscita.

“Nell’ambito dei finanziamenti ottenuti con il PNRR – ha aggiunto Cretella – sono previsti sistemi di Video Sorveglianza per il monitoraggio e controllo dei punti critici nel territorio con telecamere ad definizione che potranno servire concretamente per l’ottimizzazione della raccolta differenziata, aiutandoci a contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti. Intanto, – ha sottolineato l’assessore – i controlli continuano serrati da parte degli agenti della nostra Polizia Locale e una nuovo apporto giungerà ora anche dai nuovi 5 ispettori ambientali.”

La mozione è stata quindi bocciata raccogliendo 6 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astensioni.

La trattazione delle interpellanze originariamente previste in apertura del Consiglio Comunale, è stata rinviata a una prossima seduta dell’assise civica, questo su espressa richiesta del consigliere della Lega, Alberto Tramontano, che le aveva presentate, mentre sono state ritirate dal consigliere Trivisonno altre tre mozioni che figuravano in programma, portando così il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi a poter dichiarare chiusa la seduta al termine della mattinata.