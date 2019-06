Corpus Domini, al via la festa del popolo (DIRETTA)

REDAZIONE

«Ogni Mistero che passa e va porta una storia da raccontare con angioletti, diavoli e donzelle tra santi e madonnine che volano per il cielo». I versi di Michele Buldrini, tratti da “Campuasciane Assèlute” di Arnaldo Brunale, sublimano la magia dei 13 ingegni di Paolo Saverio Di Zinno (commissionati dalle tre confraternite del- la città, ne ideò ben 24, di cui solo 18 uscirono in pubblico, in quanto sei non ressero al collaudo e altre 4 furono danneggiate dal terremoto del 1805 fino al 1959, quando i cugini Tucci realizzarono il 13esimo, il Santissimo Cuore di Gesù, sulla base di un dise- gno attribuito all’artista) che si ripete oggi a Campobasso nella festività del Corpus Domini, a partire dalla Santa Messa nel piazzale del museo dei Misteri in via Trento, seguita dal rito della vestizione e poi dall’uscita delle macchine volanti che saranno benedette dal vescovo Bregantini verso le 13 davanti al balcone del Municipio (da cui è previsto anche un saluto del vice premier, Luigi Di Maio, che prima incontrerà la stampa nell’atrio del Palazzo di Città con il sindaco, Roberto Gravina) per poi far rientro al museo.