Corpus Domini 2023, bando per assegnazione posteggi in occasione della fiera mercatale 

Il Comune di Campobasso ha indetto un pubblico concorso per l’assegnazione dei posteggi nell’ambito della fiera mercatale del Corpus Domini 2023.

Le aree pubbliche destinate ai posteggi da mettere a concorso e le relative dimensioni sono riportati nella planimetria pubblicata all’Albo Pretorio On line e nella home page nella sezione Eventi.

Le dimensioni, la collocazione o il numero di posteggi potranno subire variazioni per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o per cause di forza maggiore. I posteggi a concorso potranno essere assegnati nel rispetto della situazione epidemiologica da Covid-19 e delle normative nazionali e regionali. Il Comune di Campobasso pertanto si riserva fin da ora la possibilità di sospendere, trasferire o annullare la manifestazione e gli adempimenti connessi. Qualora la situazione epidemiologica ovvero le ragioni di sicurezza della manifestazione lo consentano, potranno essere individuati ulteriori posteggi oltre quelli a messi a concorso, da assegnare in ordine di graduatoria delle domande pervenute, ovvero, laddove soccorrano le medesime ragioni, i posteggi individuati potranno essere trasferiti in altra sede e/o soppressi.

Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire – entro martedì 11 aprile 2023 – istanza in competente bollo da Euro 16,00 indirizzata al Settore Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso.

Le domande vanno acquisite al protocollo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento A/R, o a mezzo pec indirizzata alla pec del Comune di Campobasso:comune.campobasso.protocollo@pec.it o, alternativamente, a mezzo pec, al Suap del Comune di Campobasso.

Le domande, inviate con la modalità sopra descritta potranno essere presentate personalmente dall’interessato oppure laddove l’inoltro avvenga attraverso il portale del Suap anche da un soggetto terzo al quale sia stata conferita apposita procura speciale scompleta dei documenti dei firmatari validi e leggibili.

Il bando integrale e tutte le documentazioni allegate sono scaricabili dal sito web del Comune di Campobasso.