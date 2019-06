CAMPOBASSO

Fervono i preparativi in città in vista del Corpus Domini. C’è grande attesa in città, infatti, per la festa più sentita dai campobassani e che culmina domenica 23 giugno con la tradizionale sfilata degli ingegni. Ricco e variegato anche quest’anno il calendario degli eventi: arte, cultura, musica e tradizione. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti.