Corpus Domini 2019, in città fervono i preparativi: il programma degli eventi

Fervono i preparativi in città in vista del Corpus Domini. C’è grande attesa infatti, per la festa più sentita dai campobassani e che culmina domenica 23 giugno con la tradizionale sfilata degli ingegni. Ricco e variegato anche quest’anno il calendario degli eventi: arte, cultura, musica e tradizione. Ce n’è per tutti e per tutti i gusti. Si inizierà da mercoledì 19 con l’evento di promozione turistica “Il diavolo dei Misteri” che si terrà in corso Vittorio Emanuele; giovedì 20 andrà in scena la riscoperta storica dell’origine dei Misteri “Imbandieramento e drappi d’onore” grazie al contributo delle confraternite dei Crociati e Trinitari che si protrarrà fino a lunedì 24.

Sempre giovedì 20, alle 17:30, si terrà la presentazione del libro “Ingegni e pensieri. Misteri d’inverno”, di Valeria Profeta, al Comune di Campobasso, mentre alle 21 andrà in scena, a piazzetta Palombo, lo spettacolo teatrale e musicale “Il viaggio di 900” e, infine, nello stesso giorno si aprirà la tradizionale fiera del Corpus Domini al campo sportivo “vecchio Romagnoli” insieme alla quarta edizione della “Città dei Misteri tra borghi e tradizioni” in corso Vittorio Emanuele che si chiuderanno domenica 23. Nel weekend, sabato 22 in serata saliranno sul palco di piazza della Repubblica “Le vibrazioni”, mentre domenica 23 – caratterizzata in mattinata dalla tradizionale sfilata dei Misteri che richiamerà in città decine di migliaia di visitatori – la manifestazione si chiuderà, sempre in serata, con il concerto di Luca Carboni nella stessa piazza.