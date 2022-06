Corpus Domini, 10 euro per i Litfiba e 5 per Mario Biondi: scoppiano le polemiche

Tre concerti in centro gratuiti, gioste spostate in via 4 novembre

Dopo l’euforia, giusta, e le lodi tessute all’amministrazione comunale per essere riuscita a portare ottima musica a Campobasso dopo numerosi anni, scoppiano ora le prime polemiche. Relative ai prezzi per i concerti che si terranno durante le festività del Corpus Domini. Concerti che, come noto, sono sempre stati gratuiti e gli artisti, di assoluto spessore e livello, ci sono sempre stati. E non si tratta di prezzi simbolici utili a gestire il flusso di pubblico e la prenotazione dei biglietti, così come detto in precedenza.

Per il concerto di Mario Biondi, che ci terrà sabato 18 giugno, il biglietto d’ingresso costerà 5 euro, per quello dei Litfiba che chiuderanno le festività domenica 19 giugno, il tagliando costerà 10 euro. La capienza massima è fissata in 8mila e se entrambi i concerti andassero sold out, nelle case del comune entrerebbero 120mila euro.

Le prevendite per questi due concerti saranno effettuate, online, tramite Ciaotickets, ma ci saranno anche due punti vendita in centro.

Nella conferenza stampa in programma questo pomeriggio saranno rese note le motivazioni che hanno portato la Giunta Gravina a fissare questi prezzi.

Altri concerti si svolgeranno in centro, in piazza della Vittoria: giovedì 16 si esibirà Cristian Di Fiore con la sua zampogna. Venerdì 17 il concerto di Orchestraccia, sabato 18 si esibirà, per i più giovani, il dj Andry the Hitmaker. I concerti in centro saranno gratuiti.

L’altra novità riguarda le giostre che negli ultimi anni sono state sempre nell’area di Selvapiana: quest’anno, invece, saranno dirottate in via 4 novembre, come succedeva anni addietro.