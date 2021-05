Coronavirus, zero decessi e zero ricoveri: 3 dimessi (Gemelli Covid free) e 11 nuovi positivi (5 a Guardiaregia)

Effettuati 474 tamponi. 45 le persone guarite. 35 i pazienti al Cardarelli

Coronavirus: il bollettino odierno dell’Asrem non registra nuovi decessi e nuovi ricoveri. Effettuati 474 tamponi: 11 i nuovi positivi (5 solo a Guardiaregia). Tre le persone dimesse: due (di Toro e Campobasso) hanno lasciato la terapia intensiva del Gemelli (la struttura è dunque tornata ad essere Covid free, così come l’ospedale San Timoteo di Termoli e il Neuromed di Pozzilli). Un paziente invece (di Gambatesa) è stato dimesso dal reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. 45 le persone guarite e 35 invece quelle ricoverate al Cardarelli (6 in terapia intensiva e 29 nel reparto di Malattie infettive). Fermo a 479 il numero delle persone decedute. 529 i casi attualmente positivi e 2.853 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 1

Campomarino 1

Cantalupo 1

Ferrazzano 1

Guardiaregia 5

Matrice 1

Ripalimosani 1