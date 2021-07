Coronavirus: zero contagi e zero ricoveri. Solo 2 i pazienti in Malattie Infettive

Sempre più confortante il Bollettino Covid diramato questo pomeriggio 5 luglio dalla Asrem sul fronte del contrasto ai contagi in Molise. A fronte dei 294 tamponi refertati non si registrano nuovi contagi e neppur nuovi ricoveri. Mentre si evidenziano le dimissioni dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di un paziente di Termoli.

Il numero degli attualmente positivi al Coronavirus in regione è di 60 unità, le persone ricoverate in Malattie Infettive sono due, uno della della provincia di Campobasso e uno di quella di Isernia. La campagna vaccinale in Molise è sempre più pressante e i risultati non si fanno attendere.