Coronavirus, via alle fase 2: «Molise alla stregua della Lombardia»

Dopo la Conferenza stampa del Presidente Conte del 26 aprile scorso sono divenute note le nuove regole contenute nel Dpcm per quel che riguarda la fase 2 in vigore dal 4 al 18 maggio. E’ stata aggiunta la possibilità di poter far visita ai congiunti con mascherine e distanze di sicurezza. Sì anche all’accesso ai parchi e giardini pubblici con contingentamento degli ingressi ed è stata lasciata ai sindaci la possibilità di richiudere parchi ed altri luoghi di ritrovo se non si riesce a garantire il divieto di assembramento. E veniamo dunque ai sindaci. Dopo quello di Termoli, a prendere posizione in merito è stato anche il primo cittadino di San Giuliano di Puglia, Peppe Ferrante, che abbiamo intervistato al telefono. «Ci aspettavamo altro -aveva commentato su Facebook Ferrante- hanno trattato il Molise che non esiste alla stregua della Lombardia».