Coronavirus: Unilever di Pozzilli, la Campania sollecita attenzione (IL DOCUMENTO)

Coronavirus: in una circolare (NELLA FOTO IN BASSO) indirizzata ai direttori di distretto sanitario (14 e 15), ai direttori dei presidi ospedalieri di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese e al direttore della centrale operativa del 118, il direttore sanitario della Asl Caserta (Dr. Pasquale Di Girolamo Faraone) ha chiesto la massima attenzione in seguito al contagio di un dipendente della Unilever di Casalpusterlengo, in considerazione degli spostamenti frequenti tra i dipendenti nella rete degli stabilimenti in Italia.

«In riferimento all’oggetto – si legge nella nota – in seguito al contagio di un dipendente della Unilever di Casalpusterlengo e considerati gli spostamenti frequenti tra indipendenti nella rete degli stabilimenti in Italia, vista la vicinanza territoriale allo stabilimento di Pozzilli, per quanto di rispettive competenze: