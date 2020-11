Coronavirus: un decesso, 72 positivi e altri 7 ricoverati in ospedale: 6 le persone dimesse

Effettuati 805 tamponi: 62 il numero dei ricoverati, 1909 lee persone in isolamento

Coronavirus, il bollettino della giornata odierna, giovedì 12 novembre, fa registrare un altro decesso: si tratta di un 72enne di Riccia. 805 i tamponi effettuati e 1909 le persone in isolamento. 62 i ricoverati in ospedale. Sono 7 gli ulteriori ricoveri al Cardarelli: si tratta di un paziente di Santa Croce di Magliano, due di Termoli, 1 di Peccetto Torinese, 1 di Campobasso, 1 di San Giuliano di Puglia e 1 di Isernia (tutti sono in malattie infettive). Per quel che riguarda i dimessi nella giornata odierna hanno lasciato in sei il Cardarelli, si tratta di: un paziente di Poggio Imperiale, 1 di Campobasso, 1 di Mafalda, 1 di Gallo Matese, 1 di Sant’Elena Sannita e 1 di Termoli. Questo l’elenco dei 72 positivi:

Bojano 1

Campobasso 10

Campomarino 6

Cantalupo nel Sannio 1

Castelpetroso 1

Colletorto 3

Fossalto 1

Isernia 7

Larino 8

Macchia d’Isernia 1

Mafalda 1

Montenero di Bisaccia 1

Palata 1

Pesche 2

Petacciato 3

Riccia 1

Rionero Sannitico 1

Rotello 1

San Martino in Pensilis 1

Santa Croce di Magliano 1

Termoli 18

Vinchiaturo 2