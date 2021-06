Coronavirus, un altro ricovero in ospedale e 6 nuovi positivi. Una persona guarita

Effettuati 378 tamponi. Sono 8 i pazienti al Cardarelli

Coronavirus: ancora un ricovero al Cardarelli di Campobasso; si tratta di un paziente del capoluogo che adesso si trova nel reparto di malattie infettive. 8 in totale i pazienti in ospedale (4 della provincia di Campobasso e 4 della provincia di Isernia). 378 i tamponi effettuati nella giornata odierna e 6 i nuovi positivi (sale a 90 il numero delle persone attualmente positive in regione). Fermo a 491 il numero dei decessi mentre sono 2.518 i soggetti in isolamento. Una persona è invece guarita.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna

Campobasso 2

Guardialfiera 1

Montenero di Bisaccia 2

Tavenna 1