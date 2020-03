Coronavirus, ulteriori due casi nel pomeriggio: il totale ora è di 144 positivi e 10 decessi (Il bollettino)

Altri due casi riscontrati nel pomeriggio di oggi in Molise, uno su Campobasso e un altro su Termoli, portano il totale della giornata ad 8, quello complessivo, invece, a 144. Come noto, nella giornata odierna, si è purtroppo registrato anche un decesso, un’anziana di Cercemaggiore. “I nuovo contagi – ha riferito il Dg Florenzano – fanno parte di cluster già conosciuti, sia su Campobasso, sa su Termoli. Anche per questo continuiamo a registrare un incremento, ma non un’esplosione”.