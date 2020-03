Coronavirus, tutta la sanità privata del Molise mette a disposizione dell’Asrem mezzi e sanitari

Non solo Neuromed e non solo per Larino. L’Aiop, ovvero l’associazione degli operatori privati della sanità, si dice pronta a mettere a disposizione dell’Asrem attrezzature medicali e operatori sanitari, medici, infermieri e oss, che possano essere necessari nelle strutture pubbliche del Molise. Tutte le strutture, nessuna esclusa. In sostanza Neuromed, Cattolica, Igea, Villa Ester e Villa Maria, in un momento drammatico ed epocale come quello che sta vivendo il Molise, con l’impennata dei casi positivi e dei decessi, nella sua lotta contro l’espandersi dell’epidemia del Coronavirus, sarebbero pronte a fornire da subito un aiuto concreto alla sanità pubblica e non solo per quel che riguarda l’ospedale di Larino.

In pratica, una disponibilità totale a fornire il proprio aiuto tutti insieme, ognuno per la sua parte. Una bella manifestazione di solidarietà verso una sanità regionale che sta arrivando al limite. Infatti tra poco non ci saranno più posti al Cardarelli e bisognerà per forza guardare verso altre strutture, ma personale e mezzi scarseggiano. Ecco scendere in campo i privati, pronti a dare una mano. Toccherà ora alla Regione e all’Asrem decidere dove allestite nuovi reparti per i Covid 19 con la terapia intensiva. Ovunque sia, i privati sono disposti a intervenire con uomini e mezzi. Entro poco tempo dovrebbe anche arrivare un comunicato ufficiale dell’Aiop.