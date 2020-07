Coronavirus, trend stabile in Molise: nessun nuovo caso

Fermo a 401 il totale dei pazienti guariti

Coronavirus, il Molise continua a non far registrare nuovi casi. Nella giornata odierna sono stati processati 154 tamponi, tutti negativi. Venendo ai numeri sono 21 le persone attualmente positive. Continuano ad essere vuoti i reparti del Cardarelli (malattie infettive e terapia intensiva). Gli asintomatici a domicilio restano, come detto, 21. Sempre fermo a 401 il numero dei pazienti guariti e a 23 quello delle persone decedute. 29 invece i soggetti in isolamento.