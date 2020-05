Coronavirus, torna a salire la curva dei contagi: 3 nuovi positivi

Dopo tre giorni a zero casi. Oggi effettuati 251 tamponi

Coronavirus, torna a salire la curva dei contagi in Molise: nelle ultime ore infatti si registrano 3 nuovi casi positivi dopo 3 giorni di contagio 0. Tre persone di Campolieto, Isernia e Termoli. Si tratta di cluster già conosciuti e i sindaci dei centri interessati sono già stati avvisati. In giornata sono stati effettuati, in totale, 251 tamponi. 179 dunque le persone attualmente positive. 9 i pazienti ricoverati nel reparto di malattie infettive. 170 gli asintomatici a domicilio e 78 quelli guariti. Fermo a 22 il numero dei decessi. L’invito alla cittadinanza, nel rispetto delle regole, è quello di continuare ad osservare le norme legate alla distanza e all’uso dei presidi sanitari per cercare di arginare il virus.