Coronavirus, Toma: «La rete emergenziale sta funzionando» (IL VIDEO)

Il presidente del Molise intervistato a margine della Conferenza delle Regioni a Roma

«Abbiamo ratificato delle decisioni che il governo e la Protezione civile hanno preso in queste settimane e che noi abbiamo condiviso sull’emergenza Coronavirus. Abbiamo chiesto soltanto di aggiungere più fondi per gli interventi e le spese per la prevenzione. C’è tutta una filiera di prevenzione che è stata messa in campo e che mi pare stia funzionando». Lo ha detto il presidente Stefano Bonaccini al termine della riunione della Conferenza delle Regioni a Roma.

A margine della riunione è intervenuto anche il presidente della Regione Molise, Donato Toma: «La rete emergenziale sta funzionando. Il tema è più di protezione civile incrociato con sanità. Si sta approfondendo se fare ulteriori azioni per mettere ancora più in tranquillità gli italiani».