Coronavirus, Toma a Rai News 24: «Abbiamo guardato al Nord per capire come difenderci» (VIDEO)

«Distanziamento sociale da noi più facile; aiutati anche da una densità demografica molto bassa»

In una lunga intervista a Rai News 24 il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha spiegato i motivi che hanno portato la più giovane regione d’Italia ad essere una di quelle con meno casi di Covid-19.. Toma ha parlato anche del “distanziamento sociale naturale” che c’è in Molise e del futuro del territorio (ripresa, sviluppo etc). «Noi abbiamo guardato alle regioni del Nord – ha detto – che hanno avuto il contagio prima di noi e abbiamo cercato di capire come potevamo proteggerci. Avevamo questo vantaggio e abbiamo guardato alla Lombardia, al Veneto e all’Emilia Romagna. E abbiamo capito che dovevamo lavorare sul distanziamento sociale che da noi è molto più facile che in altre regioni visto che molti dei nostri centri sono sotto i mille abitanti. Abbiamo una densità demografica molto bassa e questo ci ha consentito di difenderci meglio. Poi è un fatto organizzativo. Io ho una sola Asl e dunque è più facile coordinarne l’azione.