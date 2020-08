Coronavirus, test sierologici: in campo la Croce Rossa di Isernia

Il comitato ha deciso di organizzare delle giornate dedicate all’esecuzione degli esami. I Comuni saranno invitati ad aderire all’iniziativa

ISERNIA. Test sierologici per capire se si è entrati in contatto con il Covid-19. Una procedura fondamentale nella lotta al nemico invisibile. Per questo scende in campo la Croce Rossa.

Il Comitato di Isernia, tuttora impegnato in varie e delicate attività nell’ambito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus, ha deciso di organizzare per proprio conto delle giornate dedicate all’effettuazione di test sierologici, per garantire un servizio prezioso alla popolazione.

Verranno invitati i vari Comuni della provincia, se interessati, ad aderire ed eventualmente predisporre spazi idonei o supporto logistico.

Dopodiché in ciascun Comune che sposerà l’iniziativa, verrà organizzata una o più giornate in cui personale medico ed infermieristico, supportato dalla Croce Rossa, effettuerà i test.

Infine, per quel che concerne Isernia, fermo restando l’auspicata adesione del Comune per un evento collettivo, già da subito sarà possibile per i singoli cittadini prendere appuntamento per il test presso la sede del Comitato.

Sarà possibile sottoporsi al test con un contributo di 20 euro. Per informazioni basta contattare la Croce Rossa al numero 0865 412180.