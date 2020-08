Coronavirus, test positivo per una termolese rientrata dalla Grecia

Restano 3 le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive, 233 i tamponi effettuati nella giornata odierna

Coronavirus: positiva una persona residente a Termoli rientrata dalla Grecia. Asintomatica, si trova presso la propria abitazione. Nella giornata odierna sono stati processati 233 tamponi. Sale dunque a 65 il numero delle persone attualmente positive. Tre le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Nessuna variazione anche per quel che riguarda le persone guarite (sono 432). 128 i soggetti in isolamento e nessuno in sorveglianza. 23 i decessi e 31.234 i tamponi sin qui effettuati.