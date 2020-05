«Personale preposto dell’Asrem ha sottoposto a tampone, per la ricerca del virus Covid 19, tutti gli ospiti nonché il personale, della casa di riposo “Villa Rosa” di Santa Maria del Molise. Gli esami in questione sono stati effettuati secondo precise linee guida Asrem. Comunico – si legge nella nota della dr.ssa Giuseppina Ferri – che tutti i 40 tamponi processati hanno dato esito negativo. La notizia non può che far ben sperare, con l’auspicio che l’emergenza in atto possa quanto prima finire».