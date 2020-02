Coronavirus, sospesi i campionati di basket: riposo forzato per la Magnolia

CAMPOBASSO. L’emergenza Coronavirus ha indotto la Federazione Italiana Pallacanestro, di concerto con la Lega Basket Serie A, la Lega Nazionale Pallacanestro e la Lega A Basket femminile, preso atto dei provvedimenti governativi e regionali in tema di salvaguardia della salute pubblica, a disporre la sospensione, ed il conseguente rinvio, di tutte le gare del prossimo turno di Serie A, A2 e B maschile, della Serie A1 e A2 femminile in cui è impegnata la Magnolia Basket Campobasso che, peraltro, nel prossimo weekend avrebbe riposato come da calendario. La Federazione continuerà ovviamente a monitorare con il massimo scrupolo l’evolversi della situazione sul territorio Nazionale, riservandosi di assumere ulteriori provvedimenti.