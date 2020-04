Coronavirus, sì alle passeggiate genitore figlio ma è polemica

Il gruppo “Donne&Mamme Termoli”, ha lanciato un sondaggio per chiedere se si è favorevoli o meno

REDAZIONE TERMOLI

Nella giornata di ieri, 31 marzo, il Viminale ha inviato ai prefetti alcuni chiarimenti sui divieti di assembramento. Tra questi c’è uno in particolare che riguarda i bambini. “Possono uscire con un genitore”. Nello specifico è «da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione». L’apertura del Viminale, però, sta facendo discutere e non poco. Non è piaciuta a diversi Sindaci ,Presidenti di Regione e genitori. Il gruppo “Donne&Mamme Termoli”, ad esempio, ha lanciato sulla propria pagina un sondaggio: “Cosa ne pensate della possibilità di uscire con i bambini vicino casa?” Ebbene la maggioranza delle persone presenti sul gruppo ha decretato di essere contraria. Seguono le mamme favorevoli per i soli bimbi con disabilità. Poi ci sono le favorevoli. Voi cosa ne pensate?