Coronavirus, si allarga il cluster Rom di Termoli (9 in più) un altro a Campobasso

Le notizie che arrivano dal bollettino Covid della Asrem non sono confortanti (10 casi in più rispetto a ieri). Il cluster Rom di Termoli (che sale a 12 in totale, solo oggi sono 9) si conferma nuova emergenza, mentre a Campobasso è stato registrato un caso di positività in più rispetto a ieri sempre nella comunità rom (91 in totale). Sale a 11 il numero delle persone guarite, invariato il numero dei ricoverati (11 Malattie Infettive e 2 a Terapia Intensiva). Nella giornata di oggi sono stati processati in totale 382 tamponi. Gli attualmente positivi in regione sono 217. Le persone che si sono negativizzate, quindi guarite sono: 4 a Montenero di Bisaccia, 1 Cercemaggiore, 3 Riccia, 1 Termoli, 1 Isernia e 1 Campomarino.