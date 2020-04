Coronavirus, “sentinella digitale” al Cardarelli: termocamera per rilevare la temperatura (FOTO)

Intanto la dottoressa Virginia Scafarto nominata direttore sanitario

È stata posizionata anche all’ingresso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso una termocamera per rilevare la temperatura corporea. Ormai presente in diverse strutture italiane, lo strumento rappresenta un alleato importante contro la diffusione del Coronavirus. Queste sofisticate apparecchiature, che rappresentano delle vere e proprie sentinelle digitali, sono in grado di rilevare con grande precisione la variazione di temperatura. Nel frattempo la dottoressa Virginia Scafarto, a seguito della costituzione dell’albo dei direttori sanitari della Regione Molise, è stata nominata direttore sanitario.