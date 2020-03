Coronavirus, scappa dai domiciliari in Molise per raggiungere Caivano: arrestato

In auto con l’uomo anche la moglie, denunciata

Ha lasciato l’abitazione di Campobasso dove si trovava agli arresti domiciliari per tornare a Caivano. Un uomo, arrestato dai carabinieri, ha dunque deciso di mettersi in auto e viaggiare con sua moglie alla volta di Caivano, nonostante la misura cautelare in atto. Una volta a casa ha avvisato i carabinieri che non hanno potuto fare altro che arrestarlo. Denunciata la donna per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. La donna ha viaggiato con il marito dal Molise alla Campania nonostante il divieto imposto dal governo per evitare il contagio.