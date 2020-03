Coronavirus, salgono a settanta i contagiati

Il responso: cinque positivi nella notte



REDAZIONE

Coronavirus, sale il numero delle persone contagiate in Molise. Sono settanta attualmente i positivi. Nella notte appena trascorsa infatti sono arrivati i risultati di tamponi che erano stati effettuati nella giornata di ieri. Questa mattina invece dovrebbero arrivare i risultati di altri tamponi che sono stati effettuati nella giornata di ieri. Dunque come detto il numero delle persone positive in regione è salito a 70. Un territorio, il nostro, dove sono state attuate misure drastiche in diversi comuni per arginare il contagio. Nelle ultime ore, oltre al buonsenso (si spera) della gente, è arrivata anche la neve che dovrebbe contribuire a limitare gli spostamenti. L’invito naturalmente è sempre quello di muoversi solo per motivi strettamente necessari.