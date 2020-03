Covid-19, salgono a 4 i contagiati a Filignano. Il sindaco per la privacy non indica la loro identità, c’è certezza solo sul primo: un medico neurochirurgo ricoverato al Cardarelli. Altri tre sono venuti fuori in un secondo momento, nel corso di controlli successivi e si tratta di persone asintomatiche che sono in isolamento presso le proprie abitazioni.