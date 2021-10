Coronavirus, salgono a 7 i pazienti ricoverati. 1 nuovo positivo e un dimesso

Un nuovo ricoverato in Malattie Infettive (DI GILDONE), un nuovo positivo al Covid (DI CAMPOBASSO) e un paziente dimesso (DI SANTA CROCE DI MAGLIANO). Sono questi gli elementi che emergono dall’ultimo bollettino Covid diramato questa sera (31 ottobre) dalla Asrem. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 192. Gli attualmente positivi al Coronavirus in Molise sono 115, mentre sale il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli sale a 7 (5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva). Gli asintomatici a domicilio sono 107. Purtroppo non si registrano nuove guarigioni.