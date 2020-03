Coronavirus, salgono a 10 le vittime in Molise: muore anziana di Cercemaggiore

Salgano a 10 le vittime da Coronavirus in Molise. Nel primo pomeriggio è venuta a mancare un’anziana di Cercemaggiore, ultra 80enne, che era ricoverata nel reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni sarebbero peggiorate repentinamente, visto che sino al momento dell’esito fatale non era stato necessario il ricovero in terapia intensiva. L’anziana era ospite della casa di riposo di Cercemaggiore dove si sono registrati numerosi casi di positività.

Si aggrava, dunque, il bilancio delle vittime in Molise.