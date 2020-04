Coronavirus, sale a 266 il numero dei tamponi positivi

Rispetto alle ore 12 di questa mattina ci sono 3 positivi e 2 pazienti ricoverati a malattie infettive

Coronavirus, sale a 266 il numero dei pazienti positivi al virus in regione. Rispetto al bollettino di questa mattina ci sono tre persone in più positive (per un totale appunto di 266): due persone di Termoli e una di Petacciato. Due in più invece i pazienti ricoverati nel reparti di malattie infettive: una persona di Campobasso e un’altra di Belmonte nel Sannio. Venendo a qualche altro dato, sono 2952 i tamponi effettuati, 19 le persone ricoverate in malattie infettive, 4 quelle in terapia intensiva. Tra i pazienti positivi isolati 175 sono gli asintomatici a domicilio e 27 quelli “dimessi PO”. Invariato, a 16, il numero delle persone decedute. L’invito alla cittadinanza, naturalmente, resta sempre lo stesso, e cioè spostarsi dalla propria abitazione solo in caso di necessità.