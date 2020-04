Coronavirus: sale a 257 il numero dei positivi, deceduto un altro paziente

Continua ad aumentare il numero di persone positive al Coronavirus in Molise. Sale a 257 (+8 rispetto a ieri) il totale dei tamponi positivi. Purtroppo si registra anche il decesso di un paziente: attualmente sono 20 le persone a malattie infettive. 4 quelle in terapia intensiva (NELLA FOTO IN BASSO LA TABELLA CON TUTTI I DATI). 196 i pazienti positivi isolati (171 asintomatici a domicilio e 25 clinicamente guariti). Sale a 15, come anticipato, il numero delle persone decedute. L’invito, soprattutto in questi giorni di festa, è sempre lo stesso: bisogna restare a casa. Bisogna uscire dalla propria abitazione solo in caso di stretta necessità.