Coronavirus, sale a 233 il numero dei tamponi positivi (I DATI AGGIORNATI)

Coronavirus, sale a 233 il numero di tamponi positivi in Molise (NELLA TABELLA IN BASSO TUTTI I DATI). Sono invece 1864 quelli negativi per un totale di 2097. 23 le persone ricoverate a malattie infettive e 4 in terapia intensiva. 155 gli asintomatici a domicilio e 22 i clinicamente guariti (tra i pazienti positivi isolati). 13 i pazienti guariti. 376 i soggetti in isolamento e 26 quelli in sorveglianza. L’invito alla cittadinanza molisana è sempre lo stesso e lo rimarchiamo: bisogna uscire di casa solo in casi strettamente necessari.