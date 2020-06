Coronavirus, sale a 23 il numero delle vittime: deceduta una donna di Agnone

Nessun positivo per il settimo giorno di fila: si svuota il reparto di malattie infettive

Covid-19: sale a 23 il numero delle vittime in Molise. Si tratta di una donna, 91enne (di Agnone), ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli; faceva parte del cluster della casa di riposo “Tavola Osca”. In totale nella giornata odierna sono stati processati 297 tamponi per la ricerca del virus e 10 di controllo. Nessun positivo per il settimo giorno e ulteriori 4 guariti (2 di Belmonte, 1 di isernia e 1 di Guglionesi). Venendo a qualche numero sono122 le persone attualmente positive, nessun paziente ricoverato in malattie infettive e 2 quelli in terapia intensiva. 273 in totale i guariti e 170 quelli in isolamento.