Sale il numero dei positivi in Molise. Nelle ultime ore un termolese di 82 anni, che aveva preso parte alla gita in Trentino, è finito in rianimazione. L’uomo era in isolamento ma non aveva sintomi, oggi le sue condizioni si sono aggravate ed è sottoposto al test che è risultato positivo, L’uomo è stato intubato. Sale così a 15 il numero dei positivi in Molise.