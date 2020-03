Coronavirus, rinviata al 15 marzo la 27esima giornata del girone F della serie D

San Marino-Vastogirardi era già stata spostata all’11, mentre slittano alla domenica successiva Real Giulianova-Campobasso e Agnonese-Notaresco

CAMPOBASSO. Sono state rinviate a domenica prossima, 15 marzo, alle 14:30 le gare valide per la 27esima giornata del girone F della serie D che include le tre molisane, ovvero Campobasso, Olympia Agnonese e Vastogirardi. Per quest’ultima, era stata già rinviata all’11 marzo la trasferta con il San Marino. «Il dipartimento interregionale – si legge nella nota della Lega Nazionale Dilettanti – vista l’ordinanza del 03/03/2020 del presidente della Regione Marche emanata quale misura in materia di contenimento e questioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone il rinvio di tutte le gare del girone F a domenica 15 marzo alle ore 14:30».

In particolare, il Campobasso avrebbe dovuto affrontare il Real Giulianova in trasferta e, proprio nelle ore immediatamente precedenti al provvedimento di rinvio, la società rossoblù aveva sospeso la prevendita dei biglietti per la gara in questione. Già detto del rinvio di San Marino-Vastogirardi all’11 marzo, l’Agnonese giocherà quindi il 15 in casa con il Notaresco, secondo in classifica insieme con il Campobasso a -3 dalla capolista Matelica.