Dopo la santificazione e disinfezione di tutti i locali, riapre in serata il servizio di Guardia Medica a Isernia, rimasto chiuso dopo la scoperta che una dottoressa in servizio domenica era risultata positiva al Coronavirus. Il servizio riaprirà con medici tutti provenienti da fuori città in quanto gli altri tre colleghi della dottoressa positiva al virus sono stati messi in quarantena.